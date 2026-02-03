I profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona sono stati rimossi

Scomparsi i seguitissimi profili dell'ex re dei paparazzi: ai colossi del web sono arrivate denunce e diffide per contenuti ritenuti diffamatori. La Difesa di Corona avverte: "È in gioco la libertà di parola"

Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona . In particolare, i suoi account Instagram e Facebook non sono più accessibili: compare la dicitura "pagina rimossa". Sulla piattaforme Instagram l'ex agente fotografico pubblicava i video del format online Falsissimo, le cui ultime puntate erano rivolte soprattutto contro Mediaset e Alfonso Signorini. Anche ieri sera aveva diffuso un nuovo episodio.

La difesa: "In gioco la libertà di parola"

La rimozione, secondo quanto trapelato, non sarebbe legata a un provvedimento della magistratura penale. Potrebbe invece connettersi alla recente sentenza di inibitoria del Tribunale civile di Milano o a un intervento autonomo delle piattaforme - tra cui Meta - dopo segnalazioni e diffide per contenuti ritenuti diffamatori. Il suo canale YouTube (di proprietà di Google), invece, su cui carica anche il seguito programma Falsissimo e il suo profilo Threads (di Meta) sono ancora online.

"Non conosco le ragioni della rimozione, ma è in gioco la libertà di parola", ha dichiarato il legale di Corona, l'avvocato Ivano Chiesa. "È un'operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell'Italia, ma le persone hanno capito che l'obiettivo era solo quello di metterlo a tacere e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio", ha aggiunto.