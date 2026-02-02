Offerte Sky
Violenze sessuali su minori on line, 2 arresti e altri 4 indagati

Un uomo di 47 anni e uno di 31 sono stati fermati nelle province di Trento e Reggio Calabria per "detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico"

“Live distant child abuse”, ovvero “violenza sessuale online a distanza a danno di minori”. Sei indagati in totale nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano, condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale. Due gli arresti: un uomo di 47 anni e uno di 31 fermati nelle province di Trento e Reggio Calabria per "detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico".

L'inchiesta

Nei giorni scorsi, spiega il procuratore Marcello Viola, "la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Milano, ha concluso una complessa indagine, avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale, che ha consentito di identificare e denunciare sei soggetti, sottoposti ad indagini per violenza sessuale on line 'a distanza' ai danni di minori". Due degli indagati, "rispettivamente di 47 anni e 31 anni", sono stati arrestati "nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico". Anche a carico degli altri indagati, "di età compresa tra i 47 e i 57 anni, residenti nelle province di Roma, Latina, Brescia e Milano, è stato rinvenuto e sequestrato un importante quantitativo di materiale informatico, che verrà sottoposto ad analisi per ricostruire i fatti di indagine, per appurare il coinvolgimento di ulteriori soggetti e l'identificazione dei minori coinvolti, in collaborazione con le agenzie internazionali". 

