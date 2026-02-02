Mind the gap, la Next Gen senza filtri: l'evento di OneDay e ScuolaZoo

L’appuntamento, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano e il sostegno di Confcommercio Giovani Milano, Lodi, Monza e Brianza, è in programma per martedì 3 febbraio presso gli spazi di WAO Romolo C30 (Viale Cassala 30, Milano). Sky tg24 è media partner dell’iniziativa

Le aziende sono in ascolto. Ma non solo: anche istituzioni e media sentono sempre di più l’esigenza di comprendere le nuove generazioni. Sia per anticipare i cambiamenti, ma anche per avere un ruolo attivo nel presente. Perché la chiave con cui dovremmo imparare a leggere la realtà di oggi è una sola: ascoltare per comprendere.

Da questa esigenza, nasce “Mind the Gap”, l’evento pensato per comprendere e non colmare il gap generazionale. Perché in un mondo che corre sempre più veloce, le nuove generazioni possono insegnarci molto sulle nuove basi che vogliamo dare al lavoro, al digitale, ai consumi, al modo di viaggiare e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

L’evento, realizzato da OneDay Group e ScuolaZoo, con il Patrocinio del Comune di Milano e il sostegno di Confcommercio Giovani Milano, Lodi, Monza e Brianza, è in programma per martedì 3 febbraio presso gli spazi di WAO Romolo C30 (Viale Cassala 30, Milano). Sky tg24 è media partner dell’iniziativa.

Durante l’evento, verranno presentati i dati di un Osservatorio basato su oltre 3.000 risposte raccolte a livello nazionale, con un focus sulla Generazione Alpha (13–17 anni, con un’estensione ai 18–20).

I dati saranno letti attraverso una doppia lente: numeri e analisi da un lato, interpretazione e visione dall’altro. Perché, appunto, è necessario ascoltare, analizzare e comprendere, senza stigmatizzare una generazione solo perché non ne abbiamo ancora compreso appieno capacità e potenziale.

A moderare l’evento sarà Giovanni Di Giacomo. Tra gli speaker:

-Alessia Capello, Assessora allo sviluppo economico e alle politiche del lavoro del Comune di Milano;

-Paolo de Nadai (Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Milano, Lodi, Monza e Brianza e Consigliere di Confcommercio Milano);

-Gaia Marzo (ScuolaZoo Media Director);

-Margherita Galluzzo (Head of Brand WeRoad);

-Betty Pagnin (Founder di BuddyJob);

-Sara Compagni (Founder di Postura da Paura);

-Davide Reinecke (Founder di Certo Agency);

-Federico Tosazzi (Co-founder di OneDay Experiences);

-Antonio Pisante (Founder di Yellow Tech).

L’evento si concluderà con un momento di networking, perché dati e analisi sono importanti, ma è dallo scambio di idee e dall’ascolto che inizia il vero cambiamento.