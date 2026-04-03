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Vermi nelle uova di Pasqua, sequestrata fabbrica nell'Avellinese

Cronaca
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L’azienda dolciaria della Valle Caudina è stata chiusa dalla Asl per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il caso è stato denunciato da un gruppo studenti che, in gita nella fabbrica, hanno acquistato prodotti contaminati

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Uova di Pasqua piene di vermi. È stata questa la sorpresa trovata da alcuni ragazzi all’interno del tipico dolce pasquale comprato in una fabbrica in provincia di Avellino. Un'azienda dolciaria della Valle Caudina è stata chiusa dalla Asl per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il personale del Dipartimento di prevenzione è intervenuto, insieme ai carabinieri, all'indomani della denuncia presentata dai dirigenti scolastici e dai genitori di studenti napoletani in gita in Irpinia che, dopo aver comprato le uova di cioccolato, ci avrebbero trovato all’interno vermi.

Sequestrati anche altri prodotti

I prodotti riconducibili allo stesso lotto sono stati sequestrati e inviati all'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici per essere analizzati. Nel corso dei controlli all'interno dell'azienda sono stati trovati anche alimenti privi di tracciabilità che sono stati posti sotto sequestro.

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