Cosa è successo

Secondo le ricostruzioni, la donna arrivata alla fine del proprio turno aveva approfittato per fare la propria spesa nello stesso punto vendita. Si era messa in fila in casa, aveva pagato e imbustato i prodotti ma poi il sacchetto si era rotto facendo cadere un flacone di detersivo che si era spaccato facendo uscire il prodotto. La commessa sul momento aveva pensato di avvisare i colleghi dell’accaduto in modo da far ripulire il pavimento e aveva preso un flacone nuovo dallo scaffale per poi andare via per tornare a casa. Una gestione dell’inconveniente che non è piaciuta all’azienda che ha contestato alla donna di non aver pagato il nuovo detersivo. Due settimane dopo, senza alcun preavviso, l'azienda ha fatto sapere alla dipendente che avrebbe dovuto pagare anche il secondo flacone e le ha inviato una lettera di licenziamento.