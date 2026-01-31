Anguillara, i funerali dei genitori di Carlomagno: lutto cittadino

Offerte Sky
Maria Messenio e Pasquale Carlomagno si sono tolti la vita il 24 gennaio scorso, pochi giorni dopo l'arresto del figlio che ha confessato di aver ucciso Federica Torzullo. Per oggi il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, ha disposto una giornata di lutto cittadino. All'ultimo saluto, che si è tenuto all'interno della chiesa della Regina Pacis, hanno partecipato un migliaio di persone

Si sono svolti oggi ad Anguillara i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo. La coppia si è tolta la vita il 24 gennaio scorso, pochi giorni dopo l'arresto del figlio che ha confessato di aver ucciso la compagna 41enne a coltellate. Per oggi il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, ha disposto una giornata di lutto cittadino. All'ultimo saluto, che si è tenuto all'interno della chiesa della Regina Pacis, hanno partecipato un migliaio di persone. Tra loro, anche il figlio minore della coppia, Davide. Proprio a lui i genitori avevano lasciato una lettera per spiegare le ragioni dell'estremo gesto, facendo riferimento anche alla gogna “social” a cui sono stati sottoposti dopo il femminicidio.  

L'ultimo saluto

Durante l’omelia, don Paolo Quattrini ha ricordato che Dio “non fa mai mancare la delicatezza del suo amore anche quando magari i nostri gesti arrivano a non permetterci più neanche di risalire da questo abisso”. Poi ha aggiunto: “È per questo che facciamo silenzio. E sono sempre consapevole che ogni parola, in questo momento, per me personalmente, può risultare vuota, insignificante e anche fuori luogo per certi versi. Ancora di più, se le parole che pronunciamo, o che, peggio, ancora scriviamo, diventano macigni duri, pieni di giudizio, pieni di livore, o ancora peggio di morbosa curiosità”. “Il nostro cuore è smarrito per questi giorni di morte che si sono accavallati tanto da disorientarci. I nostri occhi rischiano di non riuscire a vedere bene la vita perché sono offuscati dalle nostre lacrime. La nostra mente è piena di domande, ancora irrisolte e di sentimenti contrastanti”, ha proseguito Quattrini.  

