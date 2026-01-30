Remigrazione, opposizioni cantano Bella ciao e occupano la sala stampa

I deputati di Pd, M5s e Avs hanno impedito l'ingresso alla Camera agli esponenti di estrema destra, ospiti del leghista Domenico Furgiuele in vista della conferenza stampa del comitato di Remigrazione e riconquista. L'iniziativa alla fine è stata bloccata e la sala stampa chiusa. "Torneremo in Parlamento con centinaia di migliaia di firme per la nostra proposta di legge sulla remigrazione" , ha annunciato Luca Marsella di Casapound ascolta articolo

La conferenza stampa sulla remigrazione, prevista per questa mattina a Montecitorio, è saltata per questioni di ordine pubblico. Complice anche l'opposizione che, con l’occupazione della sala stampa della Camera e l’intonazione di canti, ha ostacolato l’ingresso alla Camera agli esponenti dei gruppi di estrema destra come Casapound. Intorno alle 10 un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs, ai quali poi si sono aggiunti anche anche Matteo Richetti ed Elena Bonetti, rispettivamente capogruppo e presidente di Azione, è entrato nella sala stampa che era stata prenotata dal deputato leghista Domenico Furgiuele. All’iniziativa del comitato di Remigrazione e riconquista era prevista la partecipazione anche del portavoce di Casapound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti, ex di Forza Nuova, e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti.

Intonata Bella ciao La sala stampa era già occupata dalle opposizioni quando Domenico Furgiuele è arrivato alla Camera. Al suo ingresso è iniziato un battibecco tra le parti: "La conferenza stampa si fa. Farete le domande. Perché vi spaventate?", dice Furgiuele. "Non ci spaventate. Sono loro che si dichiarano fascisti!!", la risposta dell’opposizione che poi, durante lo scontro verbale, ha intonato Bella ciao. Leggi anche Remigrazione, annullata conferenza Camera. Cosa significa la parola