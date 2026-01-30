Offerte Sky
Scontro tra un camion e un'auto sulla Palermo-Agrigento, tre morti

Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe Il traffico sulla statale è bloccato. Le vittime sono 2 sanitari e un paziente in dialisi

Tre persone sono morte in un incidente sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un'auto. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe. Sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Lercara Friddi, i carabinieri e i sanitari del 118. Il traffico sulla statale è bloccato.

Morti un paziente e due soccorritori

Le vittime dell'incidente sulla Palermo-Agrigento sono gli occupanti di un'automedica. Nello scontro con il camion sono morti un paziente dializzato e due soccorritori.

