Niscemi, specchio rotto dell'Italia fragile

La frana che ha colpito il piccolo comune in provincia di Caltanissetta non è una fatalità, ma sintomo di un Paese fragile dove 94,5% dei comuni è esposto a rischi idrogeologici estremi. ISPRA denuncia 19,2% del territorio ad alta pericolosità con 8 mln di italiani a rischio; l’inerzia costa 135 mld in 40 anni e quintuplica le perdite pro capite dal 2017. Serve una politica coraggiosa di delocalizzazione e zone “non abitabili”, prima che il clima riscriva altri drammi
