Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto nel Palermitano: scossa di magnitudo 3.7 scala Richter

Cronaca

Il sisma è stato registrato dall'Ingv nella notte a Blufi a una profondità di 37 Km

ascolta articolo

Scossa di terremoto 3.7 della scala Richter alle 2.03 a Blufi (Palermo), a una profondità di 37 Km.

FOTOGALLERY

Ipa/Protezione Civile

1/16
Cronaca

Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile

Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Terremoto nel Palermitano: scossa di magnitudo 3.7 scala Richter

Cronaca

Il sisma è stato registrato dall'Ingv nella notte a Blufi a una profondità di 37 Km

Terremoto nella notte tra Abruzzo e Lazio, scossa di magnitudo 2.9

Cronaca

L'epicentro è stato registrato a 4 chilometri a Ovest di Campotosto (L’Aquila). Il sisma,...

Niscemi, via libera dalla Regione a uso fondi per Ponte sullo stretto

live Cronaca

Il governo è al lavoro per presentare un decreto legge per stanziare le risorse necessarie alle...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

Le minacce degli Usa all'Iran e la risposta di Teheran, la sospensione degli agenti che hanno...

16 foto

Morte giornalista Patrizia Nettis, gip respinge l'archiviazione

Cronaca

La gip di Brindisi ha respinto la richiesta di archiviazione sulla morte della giornalista...

Cronaca: i più letti