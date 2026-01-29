Terremoto nel Palermitano: scossa di magnitudo 3.7 scala Richter

Il sisma è stato registrato dall'Ingv nella notte a Blufi a una profondità di 37 Km
Scossa di terremoto 3.7 della scala Richter alle 2.03 a Blufi (Palermo), a una profondità di 37 Km.
Ipa/Protezione Civile
Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile
Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici