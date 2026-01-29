"Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza sono quelli deputati a garantire l'ordine pubblico in Italia. Non c'è da fare allarmismi, quando ci sono eventi così grandi è ovvio che i Paesi mandino proprie forze per collaborazione sulla sicurezza. Non scenderanno in tuta da combattimento per le strade, non c 'è pericolo per la democrazia", ha detto il ministro degli Esteri

A tentare di placare la polemica che si è sollevata in questi giorni rispetto alla presenza dell’Ice in Italia durante le Olimpiadi è intervenuto Antonio Tajani. "Credo ci saranno tre persone nel consolato americano a Milano per dare eventuali informazioni alla Polizia italiana. Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza sono quelli deputati a garantire l'ordine pubblico in Italia. Non c'è da fare allarmismi, quando ci sono eventi così grandi è ovvio che i Paesi mandino proprie forze per collaborazione sulla sicurezza. Non scenderanno in tuta da combattimento per le strade, non c 'è pericolo per la democrazia", ha detto il ministro degli Esteri a margine del Consiglio Affari Esteri.