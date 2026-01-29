Milano, uomo precipitato da b&b è banchiere ucraino Alexander Adarich: ipotesi omicidio

Il volo dalla finestra del quarto piano di un palazzo di via Nerino, nel pieno centro di Milano, risale al 23 gennaio, quando ancora non era nota l’identità della vittima. Si tratta di Alexander Adarich, un importante banchiere ucraino - come riporta Il Corriere -, due lauree e doppia cittadinanza, ucraina e romena. Si indaga per omicidio perché sembrerebbe che venerdì scorso il 54enne non fosse solo in quell’appartamento, prima di precipitare da un’altezza di circa quindici metri.

Le indagini

Nell’appartamento sono stati trovati vari documenti, non solo quello emesso dalle autorità rumene, anche altri contrassegni con generalità simili, emessi da Paesi diversi. Per le verifiche sono stati attivati i canali internazionali. È stata la portinaia del palazzo, intorno alle 18.30 di venerdì scorso a dare l'allarme. Ha sentito un tonfo, si è affacciata sul cortile e ha visto l'uomo morto a terra e un altro che prima si è affacciato alla finestra per poi scendere le scale e imboccare l'uscita. Proprio questa circostanza ha da subito indirizzato le indagini, coordinate dal pm della Procura di Milano Rosario Ferracane, verso l'omicidio. Un'ipotesi che potrà essere confermata anche dall'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni.