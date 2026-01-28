Pirateria e cybercrime, in corso vasta operazione: decine di indagati

Offerte Sky
Pirateria e cybercrime, in corso vasta operazione in Italia ed Europa: decine di indagati

Cronaca

Il personale della polizia postale, in collaborazione con Eurojust, Europol e Interpol e col supporto della rete operativa @On, sta effettuando perquisizioni e sequestri in Italia ed Europa. Indagate nell'inchiesta, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, decine di persone appartenenti a un gruppo criminale transnazionale incaricato di gestire un'attività internazionale di streaming illegale

Una vasta operazione della polizia contro il cybercrime, e in particolare la pirateria audiovisiva, è in corso in Italia e in Europa. Il personale della polizia postale, in collaborazione con Eurojust, Europol e Interpol e col supporto della rete operativa @On, sta effettuando perquisizioni e sequestri. Indagati nell'inchiesta, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, sono decine di persone appartenenti a un gruppo criminale transnazionale incaricato di gestire un'attività internazionale di streaming illegale, con profitti per milioni di euro al mese. 

