'Ndrangheta, arrestato in Svizzera il latitante Bruno Vitale

È stato arrestato in Svizzera, nel cantone di Zurigo, il latitante Bruno Vitale, appartenente alla cosca di 'ndrangheta Gallace di Guardavalle, in provincia di Catanzaro. L'operazione della polizia Cantonale di Zurigo in collaborazione con la Polizia Federale elvetica, su indicazione del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri è avvenuta lo scorso 23 gennaio. L'attività si inserisce nell'ambito dell'indagine "Ostro-Amaranto" dei Carabinieri del Ros sulla locale di 'ndrangheta di Guardavalle (Catanzaro), attiva nel Soveratese e con ramificazione nel Centro-Nord Italia.

Emesse 44 misure cautelari

L'indagine, ha visto l'esecuzione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale DDA, nei confronti di 44 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di "associazione di tipo mafioso", "concorso esterno in associazione di tipo mafioso", "voto di scambio politico mafioso", "procurata inosservanza di pena", "tentata estorsione", "trasferimento fraudolento di valori", "detenzione, porto in luogo pubblico e traffico, pure internazionale, di armi, anche da guerra, nonchè di materiale esplodente", aggravati dal metodo mafioso. La cattura del latitante Bruno Vitale è stata possibile grazie ad attività tecniche e servizi di osservazione e pedinamento, anche transfrontaliero, che hanno permesso di localizzare il ricercato all'interno di un'abitazione di Wetzikon, cittadina del cantone svizzero di Zurigo.

