Meteo, in arrivo neve a bassa quota: ecco dove e quando. Le previsioni

Cronaca
©Ansa

Maltempo lungo tutto lo Stivale con piogge , temporali, vento e neve anche a bassa quota fino a mercoledì

Un nuovo profondo vortice ciclonico porterà una nuova intensa fase di maltempo per l'Italia con piogge e temporali a partire dalle regioni del Nord e dai settori centrali tirrenici. Al Nord-Ovest la neve potrebbe scendere fin verso i 100-300 metri mentre sui settori alpini centro-orientali si attesterà intorno ai 400-600 metri. Quota neve inizialmente molto elevata sull'Appennino ma in rapido calo nel corso della giornata di domani. L'instabilità proseguirà nella seconda parte della settimana interessando soprattutto le regioni del Sud poi ancora un minimo in transito sul Mediterraneo nel corso del weekend. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano. Mese di febbraio che potrebbe aprirsi con nuove perturbazioni facendo risultare questo inizio dell'anno come molto piovoso, dunque.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord  nuvolosità irregolare in transito; piogge sparse attese sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità in progressivo aumento. In serata atteso un deciso peggioramento del tempo con acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi fin verso le quote collinari e dai 900 metri sull'Appennino settentrionale. Al Centro cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in transito attese su tutti i settori. In serata e in nottata previsto un peggioramento delle condizioni meteo con cieli coperti e precipitazioni diffuse, più intense sui versanti Tirrenici. Al Sud e sulle isole al mattino ampie aperture con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio qualche addensamento in più sulle regioni peninsulari, coperto sulla Sardegna. In serata e in nottata atteso un peggioramento a partire dalla Sardegna con precipitazioni diffuse; qualche pioggia anche tra Campania e Molise. Temperature minime in generale diminuzione; massime stazionarie o in rialzo al centro-sud, in calo al nord.

The thermometer on the snow shows low temperatures well below zero. Extreme winter freezing weather.

Previsioni meteo per domani

 Al Nord tempo instabile con precipitazioni sparse, neve sui rilievi oltre i 600-800 metri e fino a bassa quota sul Piemonte. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse con neve oltre gli 800-1000 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Tra la serata e la notte residui fenomeni tra Lombardia e Triveneto con neve oltre i 700-1000 metri, fenomeni in esaurimento sulle altre regioni. Al Centro tempo instabile con piogge e temporali sparsi specie sul versante tirrenico, fenomeni più sporadici sui settori adriatici. Al pomeriggio ancora piogge sparse con neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri. In serata e in nottata residui fenomeni ma con precipitazioni in esaurimento. Al Sud e sulle isole tempo instabile con precipitazioni sparse specie su Isole Maggiori e regioni tirreniche. Neve sulla Sardegna fin verso i 1000 metri. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni. In serata e in nottata ancora maltempo su Isole Maggiori e regioni tirreniche. Neve a quote di media montagna. Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulla Sicilia.

