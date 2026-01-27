Le prime ricostruzioni

La vittima è stata identificata in Pasquale Esposito, 76 anni, originario di Airola nel beneventano, libero professionista e imprenditore che in passato aveva ricoperto anche incarichi manageriali in una società di telecomunicazioni. Ai comandi del velivolo si trovava invece il pilota V.R., 68 anni, napoletano, ex presidente dell'Aeroclub di Benevento ed ex colonnello dell'Aeronautica, con lunga e comprovata esperienza alla guida di elicotteri, oltre che istruttore. Le sue condizioni restano molto gravi: è ricoverato all'ospedale "San Pio" del capoluogo sannita. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un guasto tecnico che avrebbe causato la perdita di controllo dell'elicottero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Benevento e gli agenti della Polizia Scientifica, chiamati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. In contrada Olivola è arrivato anche il procuratore facente funzione Gianfranco Scarfò della Procura di Benevento, che coordina le indagini.