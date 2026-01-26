Pellegrini, la foto della figlia ricoverata dopo il post del marito

Federica Pellegrini ha pubblicato sui social una foto della figlia Matilde, monitorata con uno strumento medico, spiegando che "tutto il resto è rumore di fondo". L'immagine mostra la bambina sotto una coperta, alle prese con i postumi di una forte febbre. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, anche Matteo Giunta è tornato a intervenire su Instagram: "Volevo ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno scritto e mostrato vicinanza in questi giorni. Se ne avrò la possibilità e le capacità, cercherò di espormi affinché la tutela di bambini, genitori e maestre possa concretamente migliorare". Le sue precedenti parole contro i genitori che mandano i figli a scuola ammalati avevano infatti scatenato un ampio dibattito online.