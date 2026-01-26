Pellegrini, la foto della figlia ricoverata dopo il post del marito

Federica Pellegrini pubblica la foto della figlia malata dopo giorni di tensione. Matteo Giunta torna sui social per chiarire il suo sfogo contro i genitori che mandano i figli a scuola ammalati. Il post virale aveva acceso un ampio dibattito online
Federica Pellegrini ha pubblicato sui social una foto della figlia Matilde, monitorata con uno strumento medico, spiegando che "tutto il resto è rumore di fondo". L'immagine mostra la bambina sotto una coperta, alle prese con i postumi di una forte febbre. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, anche Matteo Giunta è tornato a intervenire su Instagram: "Volevo ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno scritto e mostrato vicinanza in questi giorni. Se ne avrò la possibilità e le capacità, cercherò di espormi affinché la tutela di bambini, genitori e maestre possa concretamente migliorare". Le sue precedenti parole contro i genitori che mandano i figli a scuola ammalati avevano infatti scatenato un ampio dibattito online.
Lo sfogo sui social
Lo sfogo arrivava dopo i ripetuti ricoveri della figlia Matilde per convulsioni febbrili e problemi respiratori, mentre Federica Pellegrini aveva sospeso gli impegni per starle accanto. Giunta ha poi precisato di "non rinnegare il senso del messaggio", pur riconoscendo che oggi "eviterebbe l'insulto". Al centro della polemica resta un problema segnalato anche da educatrici e insegnanti: bambini portati a scuola nonostante febbre o sintomi, con ricadute su compagni, famiglie e personale.
Nel suo chiarimento, Giunta ha allargato lo sguardo. Dopo la pandemia sembrava esserci maggiore attenzione, ma ora bambini con febbre, tosse e raffreddore restano in classe, spesso senza certificati medici. "Siamo passati da un estremo all'altro" ha denunciato, sottolineando come il rischio venga pagato dai più fragili.