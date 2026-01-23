Offerte Sky
Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano i figli malati all'asilo

L'allenatore si è scagliato contro quei genitori che in modo irresponsabile mandano a scuola i propri figli anche quando hanno la febbre. A poche ore dal post del marito è arrivato quello dell’ex nuotatrice, incinta al settimo mese di un’altra bimba, costretta a uno stop dagli impegni lavorativi per prendersi cura della primogenita

Una dura critica a suon di post. Con un messaggio pubblicato su Instagram Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, si è scagliato contro quei genitori che in modo irresponsabile mandano a scuola i propri figli anche quando hanno la febbre. L’allenatore non ha usato mezzi termini soprattutto nella chiosa: “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all'asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m...”. Lo sfogo sicuramente è collegato al recente ricovero di Matilde, la figlia della coppia di due anni, a causa di una crisi di convulsioni febbrili, e al fatto che la piccola sia tornata dal nido con l’influenza.

A poche ore da questo post è arrivato quello dell’ex nuotatrice, incinta al settimo mese di un’altra bimba, costretta a uno stop dagli impegni lavorativi per prendersi cura della primogenita. “Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a impegni che questa settimana ho dovuto cancellare”, ha spiegato Federica Pellegrini rilanciando il post di Giunta: “E sottoscrivo le parole nella story di mio marito”.

