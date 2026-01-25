Morto l'epidemiologo William Foege, debellò il vaiolo dalla storia

È deceduto a 89 anni per insufficienza cardiaca congestizia. Promosse le vaccinazioni infantili in tutto il mondo. Criticò la politica sanitaria di Trump

È morto all'età di 89 anni William Herbert Foege, l'epidemiologo statunitense noto per aver contribuito a debellare il vaiolo e figura chiave della sanità pubblica mondiale. Il decesso, per un'insufficienza cardiaca congestizia, è avvenuto il 24 gennaio nella propria casa di Atlanta.