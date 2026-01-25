Morto l'epidemiologo William Foege, debellò il vaiolo dalla storia

È deceduto a 89 anni per insufficienza cardiaca congestizia. Promosse le vaccinazioni infantili in tutto il mondo. Criticò la politica sanitaria di Trump
È morto all'età di 89 anni William Herbert Foege, l'epidemiologo statunitense noto per aver contribuito a debellare il vaiolo e figura chiave della sanità pubblica mondiale. Il decesso, per un'insufficienza cardiaca congestizia, è avvenuto il 24 gennaio nella propria casa di Atlanta.
Chi è William Foege
Negli anni '70 fu tra i principali artefici della strategia globale che portò all'eradicazione del vaiolo, promuovendo campagne di vaccinazione e introducendo la tecnica della "vaccinazione ad anello", che prevedeva l'immunizzazione dei soli contatti dei casi confermati. Un approccio che contribuì in modo decisivo alla scomparsa della malattia, dichiarata ufficialmente debellata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1980, una vittoria considerata "monumentale" per la salute pubblica.
La sua carriera
Entrato nei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nel 1962, dedicò la sua carriera alla lotta contro le malattie infettive, guidando l'agenzia dal 1977 al 1983. Dopo l'esperienza ai CDC, continuò a occuparsi di salute globale: nel 1984 co-fondò il Task Force for Child Survival and Development, impegnato nel miglioramento della salute infantile nei Paesi in via di sviluppo, e collaborò con l’ex Presidente Jimmy Carter su progetti internazionali di eradicazione delle malattie.
I riconoscimenti
Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti figura la Presidential Medal of Freedom, conferitagli nel 2012 dal presidente Barack Obama. Contribuì anche alla lotta contro l'Aids e, dal 1997, insegnò alla Rollins School of Public Health dell'Università Emory. Negli ultimi anni si era distinto anche per le sue critiche alle politiche sanitarie dell'amministrazione Trump e alle posizioni antivacciniste del segretario alla Sanità Robert F. Kennedy Jr.