Milano, fiamme in un negozio di bici elettriche: 22 persone soccorse

Le persone coinvolte, tra cui due bambini, sono state portate in ospedale dopo aver inalato i fumi dell'incendio. Si lavora per capire quali cause hanno scatenato il rogo

Ventidue persone, tra cui due bambini, sono stati portati in ospedale dopo aver inalato i fumi prodotti da un incendio divampato all'interno di un negozio di biciclette elettriche, questa mattina, al piano terra di un palazzo di via Giovanni Antonio Plana, a Milano. Le fiamme si sono propagate stamane all'interno del locale commerciale, posto al pianterreno di un edificio di quattro piani. Ventidue persone, residenti nel condominio, sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari e quattro di esse sono state ricoverate in codice verde nei vicini ospedali, fra cui due minori. 

Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco del Comando di Milano, impegnati nelle attività di bonifica. Buona parte dell'edificio risulta compromesso e questa circostanza indurrà a rendere non fruibili i 22 appartamenti. Si lavora anche sulle cause dell'incendio partito dal negozio di rivendita di biciclette; non si esclude l'ipotesi di origine elettrica.

