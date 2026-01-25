Offerte Sky
Un umbro completa la traversata dell'oceano Atlantico in barca a remi

Cronaca

Dalle coste della Mauritania alla Guyana francese, Lorenzo Barone, un 28enne originario di San Gemini a Terni, ha completato in solitaria una vera e propria sfida oceanica

Lorenzo Barone, 28 anni, originario di San Gemini (Terni), nella notte tra il 24 e il 25 gennaio ha completato un viaggio epico: la traversata dell'oceano Atlantico, e lo ha fatto con una barca a remi.

Una traversata senza motore

Salpato il 19 dicembre dalle coste della Mauritania, Barone è sbarcato nella zona di Kourou, in Guyana Francese, dopo aver attraversato l'Atlantico a bordo di una piccola imbarcazione priva di vela e motore. L'impresa rientra nel progetto "Dust - La via della Sabbia".

Le avventure in solitaria

Il 28enne ad oggi ha percorso oltre 100 mila chilometri in giro per il mondo, visitando più di 60 Paesi e ritrovandosi spesso in zone ostili dal punto di vista climatico e politico. Spostandosi spesso a piedi, in bicicletta o via mare.

Le imprese estreme

Tra le sue sfide più note: il viaggio in bici lungo la più lunga direttrice terrestre del pianeta, da Capo Agulhas in Sudafrica a Capo Dezhnev in Russia. Tra il 2020 e il 2021 ha inoltre attraversato il polo del freddo siberiano nei mesi più rigidi e raggiunto la strada più a nord del mondo, sempre in Siberia.

