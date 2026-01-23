Offerte Sky
Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.8. Percepito anche a Cosenza

Il sisma è stata registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 15.20 circa. L'epicentro è stato individuato dall'Ingv ad una profondità di 20 chilometri nella zona di Serrastretta

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Serrastretta, centro montano in provincia di Catanzaro, fa cui dista circa  20 chilometri. Il terremoto ha avuto una profondità di 10 chilometri ed è stato avvertito dalla popolazione creando panico in tutta la fascia centrale della regione. Il movimento tellurico è stato sentito distintamente anche nella provincia di Cosenza. Sono in corso le verifiche da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per accertare eventuali danni che, al momento, sembrano esclusi.

 

Paura in una scuola di Catanzaro

La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente anche nel capoluogo di regione. Gli alunni di una scuola del centro dove si pratica il tempo pieno sono stati fatti uscire dall'istituto a scopo precauzionale, così come previsto dalle indicazioni in materia di terremoti. La Protezione civile regionale sta contattando i sindaci dei Comuni più vicini all'epicentro, diversi in provincia di Cosenza, ma al momento non vengono segnalati danni. "La scossa - ha detto il capo della Protezione civile regionale Domenico Costarella - è stata avvertita perché superficiale, essendosi verificata a 20 chilometri di profondità. Dai contatti avuti fino ad ora con i sindaci, comunque, non c'è niente da segnalare".

