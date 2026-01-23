Il sisma è stata registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 15.20 circa. L'epicentro è stato individuato dall'Ingv ad una profondità di 20 chilometri nella zona di Serrastretta

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Serrastretta, centro montano in provincia di Catanzaro, fa cui dista circa 20 chilometri. Il terremoto ha avuto una profondità di 10 chilometri ed è stato avvertito dalla popolazione creando panico in tutta la fascia centrale della regione. Il movimento tellurico è stato sentito distintamente anche nella provincia di Cosenza. Sono in corso le verifiche da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per accertare eventuali danni che, al momento, sembrano esclusi.