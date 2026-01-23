Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Frosinone, 15enne trovato morto in un dirupo con la bicicletta

Cronaca

I carabinieri hanno localizzato il giovane attraverso il gps del telefono. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di un incidente

ascolta articolo

Un 15enne di Torre Cajetani, in provincia di Frosinone, è stato trovato morto in serata in un dirupo, accanto alla sua bicicletta. Erano stati i genitori a dare l'allarme perché l'adolescente non era rientrato a casa dopo essere uscito nel pomeriggio. Chiamato al cellulare il ragazzo non rispondeva. I carabinieri intervenuti hanno localizzato il giovane attraverso il gps del telefono. Hanno trovato il corpo in un dirupo, non lontano da casa. Da una prima ricostruzione sembra si sia trattato di un incidente.

Cronaca: Ultime notizie

Vibo Valentia, un uomo uccide la moglie e si suicida a Mileto

Cronaca

La coppia era in fase di separazione da circa un anno.  L'omicidio-suicidio è avvenuto...

Morto Giuliano Spazzali, fu avvocato di Sergio Cusani in Mani Pulite

Cronaca

Aveva 87 anni ed era da tempo malato. In quegli anni rappresentò il contraltare dell'allora pm...

Allerta chiamate da Danimarca con prefisso +45, pericolo spam o truffa

Cronaca

Spesso queste telefonate sono effettuate da call center che utilizzano la tecnologia VoIP per...

Tre morti sul lavoro, incidenti a Palermo, Livorno e nell'Aquilano

Cronaca

Tre operai sono morti in tre distinti incidenti sul lavoro a Palermo, Livorno e in provincia...

Bari, donna in coma da due anni dopo il parto: 8 medici indagati

Cronaca

Il caso è avvenuto all'ospedale Mater Dei a febbraio 2024. La procura ha aperto un'indagine per...

Cronaca: i più letti