Matera, torta di compleanno con la svastica: pasticceria si scusa

A pubblicare la foto sui social è stato lo stesso negozio, che poi l'ha cancellata spiegando: "Non possiamo rifiutarci di accontentare i clienti. Ci asteniamo da tutto quel che la torta trasmette. Il nostro più grave errore è stato pubblicare velocemente il contenuto senza preoccuparci delle conseguenze" ascolta articolo

Una svastica e il simbolo delle SS su una torta di compleanno. A realizzarla su commissione è stata una pasticceria a Matera, che ha poi condiviso la foto sui social, scatenando subito indignazione e polemica. Tra i vari commenti, c'è stato chi ha ricordato che Matera è medaglia d'oro al valor civile e medaglia d'argento al valor militare per la resistenza ai nazi-fascisti e per le vittime del 21 settembre 1943.

Le scuse della pasticceria La pasticceria ha rimosso subito l'immagine dai social e ha pubblicato un messaggio di scuse verso ''tutti quelli che si sono sentiti feriti a causa del messaggio che la torta avrebbe potuto trasmettere". La pasticceria ha poi aggiunto: "Purtroppo non ci possiamo rifiutare di accontentare i clienti che vengono nel nostro locale. Ovviamente noi ci asteniamo da tutto quel che la torta trasmette. Il nostro errore più grande è quello di aver pubblicato con leggerezza e velocità il contenuto senza pensare alle conseguenze. Alla fine chi ci conosce sa come lavoriamo, le materie prime che utilizziamo, e soprattutto come la pensiamo in merito. Non siamo a favore della violenza contro niente e nessuno. Porgendo le nostre ulteriori scuse in merito, per chi ha piacere può trovarci in pasticceria, accolto come facciamo ogni giorno con tutti quanti''.