Bari, donna in coma da due anni dopo il parto: 8 medici indagati

Da quasi due anni una 38enne del Barese è in coma vegetativo irreversibile a seguito di un parto e tre successivi interventi chirurgici eseguiti nell'ospedale Mater Dei di Bari. Per accertare se questa condizione sia stata causata dai medici che la ebbero in cura dal parto al coma, la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per lesioni personali colpose gravi. Sono otto gli indagati: cinque ginecologi, due ostetriche e un'anestesista. Il pm Giovanni Calamita ha disposto una consulenza medico legale per "chiarire dinamica e circostanze che hanno portato all'evento". Il 18 febbraio ci sarà il conferimento dell'incarico.