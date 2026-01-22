Offerte Sky
Udine, omicidio suicidio a Latisana: uccide la moglie con un'accetta e si toglie la vita

Cronaca
©Ansa

L'uomo, 80 anni, ha ucciso la moglie di 78 in camera da letto e poi si è tolto la vita. A scoprire i corpi senza vita dei due anziani è stata una parente della coppia. Gli inquirenti indagano sul movente del gesto: i due, genitori di tre figli, non avrebbero avuto cause di separazione in atto

ascolta articolo

Omicidio suicidio a Latisana, in provincia di Udine, dove un anziano di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 e poi si è tolto la vita. L’uomo ha ucciso la moglie in camera da letto, colpendola un'accetta, poi, una volta nell'ingresso, ha rivolto un coltello contro sé stesso, togliendosi la vita. A scoprire i corpi senza vita dei due anziani è stata una parente della coppia. La donna, entrata nell'abitazione per salutare i due coniugi, si è trovata di fronte alla drammatica scena e ha avvertito i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Udine impegnati nelle indagini. Da accertare il movente del gesto dell'uomo: i due, genitori di tre figli, non avrebbero avuto cause di separazione in atto. 

