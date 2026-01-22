L'incidente è avvenuto in un'azienda agricola di Brusasco. Il 25enne, residente a Monteu da Po, è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri della compagnia di Chivasso e gli ispettori dello spresal dell'Asl To4
Un operaio di 25 anni è morto in un'azienda agricola di Brusasco, in provincia di Torino, a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo, residente a Monteu da Po, è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. A ritrovarlo senza vita sono stati i colleghi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero che ha soccorso la madre del 25enne colta da un malore. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Chivasso e gli ispettori dello spresal dell'Asl To4.
