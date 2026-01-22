Offerte Sky
Torino, operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario a Brusasco

Cronaca
©Ansa

L'incidente è avvenuto in un'azienda agricola di Brusasco. Il 25enne, residente a Monteu da Po, è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri della compagnia di Chivasso e gli ispettori dello spresal dell'Asl To4

Un operaio di 25 anni è morto in un'azienda agricola di Brusasco, in provincia di Torino, a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo, residente a Monteu da Po, è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. A ritrovarlo senza vita sono stati i colleghi. Sul posto è intervenuto il personale del 118 di Azienda Zero che ha soccorso la madre del 25enne colta da un malore. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Chivasso e gli ispettori dello spresal dell'Asl To4.

Cronaca

Morti sul lavoro, confronto fra l’Italia e altri Paesi europei. I DATI

Ieri a Casteldaccia (Palermo) cinque operai sono deceduti dopo aver respirato idrogeno solfarato con una concentrazione 10 volte superiore al limite durante lavori di manutenzione di una vasca fognaria. Si tratta dell’ennesima strage sul lavoro nel nostro Paese, che però non è fra i peggiori del Vecchio Continente. Di questo si è parlato nella puntata del 6 maggio di Numeri, approfondimento di Sky TG24

