Il 39enne è stato colpito al capo da un grosso ramo che si è staccato durante le operazioni di potatura di alcune piante in un terreno privato. Trasportato all'ospedale Cto, è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era dipendente di una ditta di Barbania e si trovava a San Francesco al Campo con un collega che ha dato l'allarme