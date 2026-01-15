Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente sul lavoro, morto un operaio di 39 anni nel Torinese

Cronaca

Il 39enne è stato colpito al capo da un grosso ramo che si è staccato durante le operazioni di potatura di alcune piante in un terreno privato. Trasportato all'ospedale Cto, è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era dipendente di una ditta di Barbania e si trovava a San Francesco al Campo con un collega che ha dato l'allarme 

ascolta articolo

Un operaio di 39 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro a San Francesco al Campo, in provincia di Torino. Il 39enne è stato colpito al capo da un grosso ramo che si è staccato durante le operazioni di potatura di alcune piante in un terreno privato. Trasportato all'ospedale Cto, è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. 

L'incidente a San Francesco al Campo

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale e dagli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, l'uomo era dipendente di una ditta di Barbania e si trovava a San Francesco al Campo con un collega che ha dato l'allarme subito dopo l'incidente. Nel frattempo, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Vedi anche

Muore operaio nell'ex Ilva di Taranto per un incidente sul lavoro

Cronaca: Ultime notizie

Garante Privacy, indagato presidente Stanzione: perquisizioni sede

Cronaca

Insieme al presidente risultano indagati tutti i componenti del collegio del Garante, Ginevra...

Licenziato per il resto di un caffè, "provvedimento sproporzionato"

Cronaca

Il Tribunale ha condannato l'azienda a pagare all'ex-dipendente 18 mensilità di indennizzo,...

Ladro ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo, cosa sappiamo

Cronaca

Familiari e amici si stringono attorno al 33enne che, durante una colluttazione, ha ferito...

Luigi Gasperin, chi è l'imprenditore italiano liberato in Venezuela

Cronaca

L'imprenditore 77enne, arrestato il 9 agosto 2025 e detenuto in Venezuela, si trova adesso “nella...

Roma, controlli GdF a Termini: sequestrati 6 mln articoli contraffatti

Cronaca

L'attività è stata svolta nel corso di tre distinti interventi e tre persone sono state...

Cronaca: i più letti