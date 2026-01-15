Il 39enne è stato colpito al capo da un grosso ramo che si è staccato durante le operazioni di potatura di alcune piante in un terreno privato. Trasportato all'ospedale Cto, è deceduto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era dipendente di una ditta di Barbania e si trovava a San Francesco al Campo con un collega che ha dato l'allarme
L'incidente a San Francesco al Campo
Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia locale e dagli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, l'uomo era dipendente di una ditta di Barbania e si trovava a San Francesco al Campo con un collega che ha dato l'allarme subito dopo l'incidente. Nel frattempo, sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.