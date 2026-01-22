Introduzione
Dopo una breve tregua, pioggia e neve tra poche ore torneranno a coinvolgere alcune regioni del nostro Paese. Il maltempo ha flagellato Calabria e isole, devastando il lungomare di Catania. Oggi Musumeci visita le aree più colpite. Nuova allerta rossa per il ciclone Harry. In tre giorni oltre 1.600 interventi dei Vigili del fuoco.
Quello che devi sapere
Meteo: breve tregua maltempo
Breve tregua dal maltempo intenso che ha interessato le regioni del Sud nel corso degli ultimi giorni. Nelle prossime ore previsto tempo asciutto su buona parte della Penisola, qualche pioggia residua su Puglia, Calabria e isole maggiori. La giornata di domani vedrà i primi segni di un progressivo peggioramento che si consoliderà nel week-end.
Allerta arancione in Sardegna, gialla in 4 regioni
Nonostante l'intensa ondata di maltempo che sta interessando il Centro e il Sud Italia stia pian piano esaurendo i suoi effetti, la Protezione Civile ha diffuso per oggi un'allerta arancione per rischio idraulico sulla Sardegna, mentre per altre aree della Sardegna e per Calabria, Sicilia e Puglia l'allerta sarà gialla. Questo il dettaglio.
Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione
- Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu, GalluraOrdinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
- Puglia: Bacini del Lato e del Lenne
- Sardegna: Campidano
Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
- Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, SalentoOrdinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale
- Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento
- Sardegna: Bacino del Tirso, Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura
- Sicilia: Sud-Orientale versante ionico, Nord-Orientale versante ionico.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord oggi nuvolosità alternata a schiarite con aperture tra Trentino e Triveneto. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata atteso un progressivo aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, ma senza fenomeni associati. Al Centro ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche, maggiore nuvolositaà sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e isole molte nubi in transito specie sulle regioni peninsulari. Isolati piovaschi sulla Sicilia settentrionale. Al pomeriggio attese deboli precipitazioni su Puglia meridionale, Calabria e Sardegna; schiarite sulla Sicilia. In serata tempo per lo più stabile con molte nubi su regioni peninsulari e Sardegna. Temperature minime stabili o in calo sulle isole maggiori, in lieve rialzo altrove; massime stazionarie o in aumento da Nord a Sud.
Previsioni per domani
Per la giornata di domani, venerdì 23 gennaio, al Nord al mattino è previsto tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse sulla Romagna. Al pomeriggio nuvolosità bassa in aumento sull’Emilia-Romagna, invariato altrove con cieli soleggiati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità in aumento anche al Nord-Ovest ed ancora spazi di sereno al Nord-Est .Al Centro al mattino molti addensamenti sul versante adriatico con locali piogge e neve fin verso i 700-900 metri, maggiori schiarite sul versante tirrenico. Al pomeriggio tempo più asciutto ma ancora nuvolosità compatta sul versante adriatico. In serata e in nottata poche variazioni con tempo asciutto, cieli sereni sul versante tirrenico e molta nuvolosità altrove.Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sparse, anche intense tra Calabria e Sicilia orientale. Neve in Appennino fino a quote di bassa montagna. Al pomeriggio ancora piogge sparse, quota neve in rialzo. Residui fenomeni tra la serata e la notte ma verso un miglioramento, schiarite sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione su tutta la Penisola.
Maltempo al Sud: ripresa circolazione ferroviaria Caltanissetta
Intanto ieri sera è ripresa la circolazione ferroviaria sulla Caltanissetta-Agrigento e sulla Siracusa-Caltanissetta, dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia in questi giorni.Rimane sospesa sulla Messina-Siracusa, sulla Catania-Palermo e sulla Catania-Caltagirone, dove il maltempo ha nuovamente danneggiato la linea ferroviaria con mareggiate e movimenti franosi. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione, compatibilmente con la situazione meteorologica in atto.
Anche oggi scuole chiuse a Catania
Anche oggi scuole chiuse a Catania, a causa del maltempo. Lo ha deciso il sindaco Enrico Trantino. Sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado "per consentire una valutazione degli eventuali danni che si sono verificati negli edifici scolastici, in modo da accogliere gli alunni e gli studenti in condizioni di massima sicurezza". Per lo stesso scopo di sicurezza preventiva, rimarranno chiusi parchi e giardini pubblici.
Messina: a Santa Teresa di Riva a lavoro per ripristinare luce e acqua
A Santa Teresa di Riva, uno dei paesi della costa ionica messinese maggiormente colpito dal ciclone Harry, si è lavorato durante la notte per ridare luce e acqua alla cittadina. Gruppi elettrogeni sono stati installati dai tecnici dell'Enel nella zona di piazza Porto Salvo e del Gambero. Si lavora anche per ripristinare l'acqua. La condotta principale è stata distrutta dalla mareggiata ed è stato effettuato un bypass per alimentare la zona sud del paese. Ieri sera, il sindaco Danilo Lo Giudice ha annunciato l'arrivo dell'Esercito. 'Il prefetto mi ha comunicato che anche l'Esercito sta organizzando mezzi e uomini per essere presente sul territorio e fornire supporto alla popolazione'', ha detto.
Interdetto lo scalo di Stromboli, ripristinati i collegamenti
L'autorità marittima di Lipari, a seguito dei danni causati dalle mareggiate dei giorni scorsi, ha interdetto lo scalo di Stromboli. In attesa di un sopralluogo, che sarà effettuato oggi, aliscafi e navi salteranno l'isola. Alcuni cittadini, che per motivi di salute dovevano partire, hanno raggiunto in gommone Ginostra da dove si sono imbarcati sull'aliscafo. Sono invece tornati alla normalità gli altri collegamenti con le altre isole delle Eolie. Le mareggiate hanno seriamente danneggiato l'elipista dell'isola di Alicudi e la stradina di collegamento con l'abitato.
Nel weekend tornano pioggia e neve
Entro l'inizio del weekend, torna il maltempo su buona parte dell'Italia, in particolare sui settori occidentali: la neve al Nord-Ovest potrebbe spingersi fin verso i 100-300 metri di altitudine. Domenica, in arrivo un altro impulso perturbato sul Mediterraneo centrale con maltempo diffuso e neve in montagna, specie sui settori centrali dell'Appennino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana mostrano tempo alquanto instabile a causa di una serie di perturbazioni dirette dall'Atlantico verso l'Europa. Nessuna ondata di freddo in vista per ora, con valori termici intorno alle medie del periodo.
Sabato neve a bassa quota, domenica rischio nubifragi
Per sabato sono attese nevicate sull’Appennino ligure e tosco-emiliano, seppur a quote più elevate. Entro la sera di venerdì il maltempo sposterà il proprio baricentro verso levante. Al Settentrione saranno coinvolte anche le regioni di Nord-Est, con precipitazioni estese a tutto il Triveneto, mentre piogge e qualche temporale si muoveranno dal versante tirrenico del Centro, in particolare da Toscana e Lazio, verso quello adriatico, con interessamento soprattutto di Marche e Abruzzo.