A Santa Teresa di Riva, uno dei paesi della costa ionica messinese maggiormente colpito dal ciclone Harry, si è lavorato durante la notte per ridare luce e acqua alla cittadina. Gruppi elettrogeni sono stati installati dai tecnici dell'Enel nella zona di piazza Porto Salvo e del Gambero. Si lavora anche per ripristinare l'acqua. La condotta principale è stata distrutta dalla mareggiata ed è stato effettuato un bypass per alimentare la zona sud del paese. Ieri sera, il sindaco Danilo Lo Giudice ha annunciato l'arrivo dell'Esercito. 'Il prefetto mi ha comunicato che anche l'Esercito sta organizzando mezzi e uomini per essere presente sul territorio e fornire supporto alla popolazione'', ha detto.