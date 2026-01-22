Offerte Sky
Santa Maria Capua Vetere, 17 arresti per omicidio e traffici di droga

Cronaca

Dalle prime ore della mattinata, circa 120 poliziotti della Questura di Caserta e di altri reparti della Polizia di Stato stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di persone – tra cui alcuni minorenni al tempo dei fatti – ritenute responsabili di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio, tentato omicidio e altri reati

Dall'alba di oggi è scattata una maxi-operazione nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) da parte della Polizia di Stato, che sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea a carico di 17 persone, tra cui alcuni minorenni al tempo dei fatti.

Per l'operazione impiegati 120 agenti

Gli indagati sono ritenuti responsabili di associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio, tentato omicidio, favoreggiamento personale, detenzione e porto abusivo di armi, uso di dispositivi telefonici in istituti penitenziari, acquisto, detenzione, raffinazione, vendita e trasporto di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'aver commesso i delitti avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà tipiche dei clan di camorra. All'operazione hanno preso parte circa 120 poliziotti della Questura di Caserta e di altri reparti della Polizia di Stato.

