Ritrovato a Milano il ragazzo 14enne che era scomparso nel Veronese

È stato trovato a Milano, in buone condizioni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. Lo ha riferito il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. Il ragazzino aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 12 gennaio, quando non era più rientrato a casa. Era uscito alle 6.45 per prendere il bus che lo avrebbe dovuto portare all'Istituto professionale Giorgi di Verona, ma non era mai arrivato a scuola. La mamma aveva lanciato un appello sui social e presentato una denuncia ai Carabinieri. Negli ultimi giorni era arrivata una svolta, quando la Procura di Verona, guidata dal procuratore Raffaele Tito, aveva orientato le indagini verso il reato di sottrazione di minore. Dai primi riscontri, il 14enne si è presentato oggi in una 'casa di comunità' di Milano, il poliambulatorio di via Livigno.