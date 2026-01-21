Sciatore 21enne sbatte con un albero e muore a Courmayeur

Secondo una prima ricostruzione il giovane, italiano, avrebbe perso il controllo degli sci, uscendo di pista e urtando violentemente un albero

Uno sciatore 21enne anni è morto nel comprensorio sciistico di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne. Secondo una prima ricostruzione il giovane, italiano, avrebbe perso il controllo degli sci, uscendo di pista e urtando violentemente un albero. Delle indagini si sta occupando la polizia. Il recupero del corpo da parte del soccorso alpino valdostano è ancora in corso.