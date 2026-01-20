Torino, sfregia la compagna sul viso con una coltellata: arrestato

Il provvedimento è stato convalidato dal gip che su richiesta della procura ha anche disposto la custodia cautelare in carcere. L'episodio è dell'11 gennaio

Ha sfregiato la compagna con una coltellata: con questa accusa un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Giaveno (Torino). Il provvedimento è stato convalidato dal gip che su richiesta della procura ha anche disposto la custodia cautelare in carcere. L'episodio è dell'11 gennaio. Le lesioni al viso dalla donna, una 22enne che lavora come intrattenitrice in un locale notturno, sono permanenti.