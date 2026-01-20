Condannata per la vicenda che ha reso tetraplegico lo studente 23enne Mauro Glorioso, la ventenne è uscita dal carcere dopo quasi tre anni dall'accaduto su disposizione del tribunale per i minorenni di Genova. Per i giudici la giovane ha compreso la gravità del gesto

È stata condannata a sei anni e otto mesi di reclusione, da minorenne, per il caso di Mauro Glorioso, lo studente ferito quasi a morte a Torino il 21 gennaio 2023 dal lancio di una bici elettrica dal bastione dei Murazzi mentre entrava in un locale. Ieri la svolta: dopo due anni e 11 mesi in carcere, la giovane - che era stata condannata per aver assistito al lancio della bici - è tornata a casa per avere ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Genova l'affidamento in prova ai servizi sociali. Per i giudici, come riporta il quotidiano La Stampa, ha compreso la gravità del fatto e potrà seguire un programma per completare il percorso verso la maturazione e il recupero.