Frosinone, un operaio precipita dal tetto di un capannone e muore

L'uomo di 48 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone nell'area industriale di Frosinone, durante lavori di manutenzione. Secondo le prime verifiche, il lucernaio su cui stava camminando avrebbe ceduto all'improvviso. Inutili i soccorsi: l'uomo è deceduto poco più di un'ora dopo. Indagano carabinieri e Spresal

Un operaio di 48 anni è morto nel pomeriggio in un'azienda dell'area industriale di Frosinone, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante lavori di manutenzione. Secondo le prime verifiche dei carabinieri e dello Spresal della Asl, l'uomo sarebbe caduto attraverso un lucernaio che ha ceduto all'improvviso.

Le prime verifiche

L'incidente, avvenuto intorno alle 14, ha coinvolto un manutentore straniero dipendente di una ditta esterna, inviato per effettuare alcune riparazioni nell'area Mazzocchia, azienda specializzata nella produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti e che di recente ha affittato parte dei capannoni.

Le ferite riportate sono risultate gravissime: è stato allertato anche l'elisoccorso del 118 per un possibile trasferimento d'urgenza a Roma, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. L'uomo è deceduto dopo poco più di un'ora senza mai riprendere conoscenza.

Sulle cause dell'infortunio stanno indagando i carabinieri e il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Asl.