Frosinone, un operaio precipita dal tetto di un capannone e muore

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Frosinone, un operaio precipita dal tetto di un capannone: morto 48enne

Cronaca
©Ansa

L'uomo di 48 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone nell'area industriale di Frosinone, durante lavori di manutenzione. Secondo le prime verifiche, il lucernaio su cui stava camminando avrebbe ceduto all'improvviso. Inutili i soccorsi: l'uomo è deceduto poco più di un'ora dopo. Indagano carabinieri e Spresal

ascolta articolo

Un operaio di 48 anni è morto nel pomeriggio in un'azienda dell'area industriale di Frosinone, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone durante lavori di manutenzione. Secondo le prime verifiche dei carabinieri e dello Spresal della Asl, l'uomo sarebbe caduto attraverso un lucernaio che ha ceduto all'improvviso.

Le prime verifiche

L'incidente, avvenuto intorno alle 14, ha coinvolto un manutentore straniero dipendente di una ditta esterna, inviato per effettuare alcune riparazioni nell'area Mazzocchia, azienda specializzata nella produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti e che di recente ha affittato parte dei capannoni.

Le ferite riportate sono risultate gravissime: è stato allertato anche l'elisoccorso del 118 per un possibile trasferimento d'urgenza a Roma, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. L'uomo è deceduto dopo poco più di un'ora senza mai riprendere conoscenza.

Sulle cause dell'infortunio stanno indagando i carabinieri e il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Asl.

Potrebbe interessarti

Pesaro, cade da una piattaforma elevatrice: muore operaio di 55 anni

Cronaca: Ultime notizie

Anguillara, autopsia su Federica Torzullo: "23 colpi su corpo vittima"

Cronaca

Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Federica Torzullo, definito dagli inquirenti di...

Dona 2 organi a figlia, primo trapianto combinato da vivente in Italia

Cronaca

La piccola resterà a Bergamo per i controlli per i prossimi mesi, ma potrà condurre una vita...

Frosinone, un operaio precipita dal tetto di un capannone e muore

Cronaca

L'uomo di 48 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone nell'area...

Maltempo, allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia

Cronaca

Le raffiche di vento sono superiori ai 110-120/km all'ora. Attesi accumuli oltre i 300 millimetri...

Addio a Valentino, le reazioni alla scomparsa del leggendario stilista

Cronaca

Valentino Garavani, leggendario stilista e gigante del mondo della moda, è morto il 19 gennaio...

Cronaca: i più letti