Diego Baroni, scomparso a 14 anni nel Veronese: le indagini

Il quattordicenne Diego Baroni sarebbe ancora vivo e, secondo l’ipotesi principale degli inquirenti, qualcuno lo starebbe aiutando a restare nascosto dopo l’allontanamento dalla sua abitazione di Pozzo di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese. A otto giorni dalla scomparsa del 12 gennaio, la Procura di Verona, guidata dal procuratore Raffaele Tito, ha orientato le indagini verso il reato di sottrazione di minore. La svolta è arrivata il 19 gennaio, dopo l’apertura del fascicolo avvenuta pochi giorni prima, anche se non è stato chiarito se vi siano persone formalmente indagate. Gli accertamenti hanno portato a Milano: Diego, invece di andare a scuola, avrebbe preso un treno diretto nel capoluogo lombardo, dove il suo cellulare ha agganciato celle telefoniche in centro città. Restano dubbi anche su alcune attività recenti attribuite al suo profilo TikTok, motivo per cui i carabinieri hanno sequestrato il computer del ragazzo per analizzarne i contenuti e verificare se la fuga sia stata pianificata con l’aiuto di qualcuno conosciuto online.