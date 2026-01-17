Quattordicenne scomparso nel Veronese, ricerche concentrate a Milano

Il quattordicenne Diego Baroni scomparso nel Veronese, le ricerche concentrate a MilanoCronaca
Ancora senza esito le ricerche di Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto che ha fatto perdere le proprie tracce dalla mattina di lunedì scorso dopo essere uscito di casa per andare a scuola. Le ricerche si stanno concentrando in particolare nella zona di Milano, dove è stato agganciato per l'ultima volta il suo cellulare
A San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, cresce la preoccupazione per la scomparsa di Diego Baroni, 14enne che lo scorso 12 gennaio ha fatto perdere le proprie tracce e non è più tornato a casa. Il ragazzino era uscito alle 6.45 per prendere il bus che lo avrebbe dovuto portare all'Istituto professionale Giorgi di Verona, ma non è mai arrivato a scuola. La mamma ha lanciato un appello sui social e presentato una denuncia ai Carabinieri. Come anticipato dal Corriere del Veneto e dall'Arena di Verona, le ricerche finora non hanno dato esito. L'ultimo avvistamento di Diego è avvenuto davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, dove ad alcune amiche ha detto che era diretto a Milano per raggiungere degli amici, dei quali la famiglia non è a conoscenza. E proprio in una zona del capoluogo lombardo è stato infatti agganciato per l'ultima volta il suo cellulare. La famiglia, che già martedì aveva presentato denuncia di scomparsa, da giorni diffonde i suoi appelli tramite i social. La Prefettura di Verona, che mercoledì aveva attivato il protocollo di ricerca per le persone scomparse, ora lo ha diffuso a livello nazionale.
Lunedì un momento di preghiera a San Giovanni Lupatoto
Intanto anche la comunità di San Giovanni Lupatoto si sta mobilitando: lunedì 19 gennaio alle ore 20.00 è stata organizzata una camminata silenziosa e di preghiera. Il ritrovo è fisato davanti al campo da calcio "Battistoni" per arrivare alla parrocchia di Pozzo, la frazione dove Diego vive con la mamma Sara e le due sorelline. "Si tratta di un gesto corale di vicinanza, unità e speranza per dedicare un momento di raccoglimento e preghiera a Diego, affinché possa fare presto ritorno a casa" è spiegato nel volantino che promuove l'iniziativa.