Quattordicenne scomparso nel Veronese, ricerche concentrate a Milano

A San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, cresce la preoccupazione per la scomparsa di Diego Baroni, 14enne che lo scorso 12 gennaio ha fatto perdere le proprie tracce e non è più tornato a casa. Il ragazzino era uscito alle 6.45 per prendere il bus che lo avrebbe dovuto portare all'Istituto professionale Giorgi di Verona, ma non è mai arrivato a scuola. La mamma ha lanciato un appello sui social e presentato una denuncia ai Carabinieri. Come anticipato dal Corriere del Veneto e dall'Arena di Verona, le ricerche finora non hanno dato esito. L'ultimo avvistamento di Diego è avvenuto davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, dove ad alcune amiche ha detto che era diretto a Milano per raggiungere degli amici, dei quali la famiglia non è a conoscenza. E proprio in una zona del capoluogo lombardo è stato infatti agganciato per l'ultima volta il suo cellulare. La famiglia, che già martedì aveva presentato denuncia di scomparsa, da giorni diffonde i suoi appelli tramite i social. La Prefettura di Verona, che mercoledì aveva attivato il protocollo di ricerca per le persone scomparse, ora lo ha diffuso a livello nazionale.