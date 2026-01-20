Tragedia in Calabria, bimba di due anni muore soffocata da un wurstel

La piccola è deceduta al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia dopo essere stata trasportata d'urgenza dai genitori a seguito di serie difficoltà respiratorie per via di un wurstel che ha faticato a ingerire, rimanendo incastrato in gola. Sull'accaduto è attesa nelle prossime ore l'apertura di una indagine

Tragedia a Vibo Valentia dove una bimba di due anni è morta dopo essersi soffocata, mangiando un wurstel. L'episodio è successo nella tarda mattinata di martedì 20 gennaio. La piccola ha ingerito l'alimento che è andato ad ostruire le vie respiratorie. Non riuscendo a superare la crisi, i genitori l'hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia dove la bimba è arrivata in arresto cardiaco. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un'ora ma purtroppo senza successo. Sull'accaduto è attesa nelle prossime ore l'apertura di una indagine.