Tragedia in Calabria, bimba di due anni muore soffocata da un wurstel

Tragedia a Vibo Valentia dove una bimba di due anni è morta dopo essersi soffocata, mangiando un wurstel. L'episodio è successo nella tarda mattinata di martedì 20 gennaio. La piccola ha ingerito l'alimento che è andato ad ostruire le vie respiratorie. Non riuscendo a superare la crisi, i genitori l'hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia dove la bimba è arrivata in arresto cardiaco. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un'ora ma purtroppo senza successo. Sull'accaduto è attesa nelle prossime ore l'apertura di una indagine.
La corsa in ospedale
La bimba è giunta in ospedale in condizioni disperate. I medici hanno tentato di intervenire, ma non c'è stato nulla da fare, e la bambina è andata in arresto cardiorespiratorio. Vani anche i tentativi di soccorso da parte dei medici del reparto di Rianimazione. Al momento, i familiari della piccola non hanno presentato alcuna denuncia alle forze dell'ordine. Non improbabile, in ogni caso, l'apertura di un'inchiesta da parte della procura per fare piena luce sull'accaduto e sgombrare il campo da eventuali responsabilità nei soccorsi. Non esclusa al momento l'autopsia per avere un quadro il più certo possibile sulle cause del decesso.