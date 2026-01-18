“Bianca, col nome della nonna, porta luce 9 anni dopo Rigopiano”

Il 18 gennaio del 2017 una valanga investì l’hotel Rigopiano. Nella tragedia avvenuta a Farindola (Pescara) morirono 29 persone. Nove anni dopo, la memoria del lutto si intreccia alla storia di Marco Foresta, che in quella notte perse i genitori Bianca e Tobia. Oggi Marco è padre: sua figlia, nata nel novembre 2025, porta il nome della nonna. “I mostri nel cassetto restano, ma la nascita di Bianca li ha resi meno spaventosi”