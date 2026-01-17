Offerte Sky
Cronaca

Teatro Puntozero Beccaria, se il carcere diventa luogo di cultura

Sabrina Rappoli
Le ragazze e i ragazzi di Teatro Puntozero Beccaria in scena con "L'Antigone" di Sofocle

I ragazzi detenuti nell'istituto per minori di Milano hanno l'opportunità di confrontarsi col palcoscenico grazie a un progetto che va avanti da circa 30 anni. Dell'importanza dell'arte nei processi di educazione, riabilitazione e reinserimento nella società abbiamo parlato con chi ci lavora

