A quanto si apprende da fonti investigative, risulta al momento molto improbabile l'ipotesi che la morte della 22enne abbia avuto origini diverse dal suicidio. Annabella, oltre a quelli ritrovati nel suo zaino, aveva lasciato degli scritti anche nella sua casa nel quartiere di Terranegra dai quali trasparivano le sue intenzioni. L'autopsia sarà necessaria per escludere altre cause del decesso. Solo successivamente il corpo verrà restituito alla famiglia che potrà quindi fissare la data delle esequie. Il comandante del Nucleo Radiomobile della compagnia di Abano Terme ha affermato che "si presume" che la ragazza sia morta la sera stessa della sua scomparsa, il 6 gennaio. Ma sarà appunto l'autopsia a dare conferma.

La ricostruzione

Sarà lutto cittadino a Teolo, il comune padovano dove è stata ritrovata senza vita la 22enne. Uscita di casa verso le 20 del 6 gennaio, Annabella ha pedalato nel freddo notturno per circa 25 chilometri fino a raggiungere il sentiero appartato che si snoda da via Euganea Teolo 1-3, una stradina vicinale che si stacca dalla principale. Chiusa col lucchetto la sua bicicletta, l’ha percorso a piedi fino a raggiungere la fitta boscaglia, dove nella stessa notte tra il 6 e il 7 gennaio si sarebbe uccisa. La zona impervia in cui è stata ritrovata non è di frequente passaggio, se non da parte di qualche abitante della zona, mentre le ricerche dei soccorritori si erano concentrate sulla parte più alta dei Colli Euganei, Monte Madonna, Passo delle Fiorine e Monte Grande. A trovare Annabella è stata infatti una signora della zona che stava portando a spasso il cane.



