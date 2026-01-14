Offerte Sky
Thailandia, grave incidente ferroviario: almeno 22 morti e 70 feriti

Cronaca
©Ansa

Almeno 22 persone sono morte e circa altre 70 sono rimaste ferite in un incidente ferroviario causato dal crollo di una gru nel nord-est della Thailandia. A riferire il bilancio provvisorio sono state le autorità locali

"Ventidue persone sono morte e diverse decine sono rimaste ferite", ha dichiarato all'Afp il capo della polizia locale Thatchapon Chinnawong, della provincia di Nakhon Ratchasima. È questo il primo bilancio di un grave incidente, avvenuto nella notte italiana, che ha coinvolto un convoglio che viaggiava da Bangkok verso la provincia di Ubon Ratchathani. La tragedia è avvenuta a circa 230 chilometri a nord-est dalla capitale.

La dinamica

Il treno è stato investito dal collasso di una grossa gru di un cantiere nei pressi del quale stava transitando il mezzo. A quel punto il mezzo è deragliato, provocando così un principio di incendio. Immagini diffuse sulle piattaforme social mostrano i soccorritori impegnati a tagliare le lamiere per estrarre i feriti. Secondo il quotidiano thailandese Khaosod, l'enorme gru in acciaio, utilizzata per la costruzione della ferrovia, è crollata proprio mentre il treno passava, facendo deragliare diversi vagoni e intrappolando i passeggeri tra le macerie. Le prime notizie indicano che la gru faceva parte di un progetto ferroviario dell'alta velocità. L'operatore ferroviario statale thailandese Srt ha dichiarato che a bordo del treno c'erano 195 persone.

