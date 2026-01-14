Sciopero Atm, Milano si ferma il 15 gennaio: orari e fasce di garanzia di bus, tram, metroCronaca
È stato indetto per domani, 15 gennaio, il primo sciopero del 2026 che interesserà i lavoratori della compagnia del trasporto pubblico locale di Milano, Atm. Lo stop è stato indetto dal sindacato AL Cobas, ecco cosa sapere prima di mettersi in viaggio
Il nuovo anno per Milano riparte all’insegna dei disagi sul fronte della mobilità. Dopo lo sciopero nazionale dei taxi, che ha interessato anche il capoluogo meneghino nella giornata di martedì 13 gennaio, domani toccherà a chi si sposta usando i mezzi pubblici. Il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero per la giornata di giovedì 15 gennaio che potrebbe avere conseguenze sul servizio di tutte le linee metropolitane e di superficie.
Gli orari dello stop
Il servizio di trasporto dei mezzi pubblici potrebbe non essere garantito dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le ore 18:00, fino al termine del servizio.
Le ragioni dello sciopero
Lo sciopero è stato proclamato contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM. Questa è la prima motivazione di un lungo elenco di ragioni che porteranno i lavoratori Atm aderenti ad incrociare le braccia nelle prossime ore. Tra le richieste che vengono mosse invece sono citate, tra le altre, la trasformazione immediata di tutti i contratti part-time in full-time ai conducenti che ne fanno richiesta e 150 euro netti d’aumento salariale in egual misura a tutti i lavoratori fino al parametro 193, slegati dalla produttività, a risarcimento dei mancati rinnovi contrattuali, degli irrisori aumenti salariali e una tantum, nonché la soppressione dei premi ad personam.
Non solo Milano
Oltre ai lavoratori Atm, l'agitazione sindacale potrà coinvolgere anche i dipendenti della società Net che gestisce il servizio nell'hinterland milanese. A Monza, ad esempio, ci sarà sciopero con orari leggermente differenti: dalle ore 9:0 alle 11.50 e riprenderà dalle 14.50 fino al termine del servizio.