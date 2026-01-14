Il nuovo anno per Milano riparte all’insegna dei disagi sul fronte della mobilità. Dopo lo sciopero nazionale dei taxi , che ha interessato anche il capoluogo meneghino nella giornata di martedì 13 gennaio, domani toccherà a chi si sposta usando i mezzi pubblici. Il sindacato AL Cobas ha proclamato uno sciopero per la giornata di giovedì 15 gennaio che potrebbe avere conseguenze sul servizio di tutte le linee metropolitane e di superficie.

Le ragioni dello sciopero

Lo sciopero è stato proclamato contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM. Questa è la prima motivazione di un lungo elenco di ragioni che porteranno i lavoratori Atm aderenti ad incrociare le braccia nelle prossime ore. Tra le richieste che vengono mosse invece sono citate, tra le altre, la trasformazione immediata di tutti i contratti part-time in full-time ai conducenti che ne fanno richiesta e 150 euro netti d’aumento salariale in egual misura a tutti i lavoratori fino al parametro 193, slegati dalla produttività, a risarcimento dei mancati rinnovi contrattuali, degli irrisori aumenti salariali e una tantum, nonché la soppressione dei premi ad personam.

Qui è consultabile l’elenco completo