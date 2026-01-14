La rapina avvenuta ai danni di un esercizio commerciale di Giugliano (Napoli) risale alla notte dello scorso 2 dicembre. Il responsabile sarebbe un adolescente incensurato identificato grazie al ritrovamento di un giubbino che avrebbe abbandonato nei pressi del luogo, dimenticando però all’interno la ricevuta della lavanderia con il suo nome e cognome

Il giubbino e l’etichetta della lavanderia

Curiosa la dinamica che ha permesso il riconoscimento del giovane: grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nel negozio e alle dichiarazioni di alcuni testimoni, gli agenti hanno ricostruito l’accaduto. Quella sera l’indagato - insieme ad un complice in corso di identificazione - avrebbe minacciato la cassiera dell’esercizio commerciale facendosi consegnare l’incasso della giornata di lavoro, l’ammontante risulterebbe pari a 1.600 euro, per poi dileguarsi in sella a uno scooter. Dopo la rapina, durante la fuga, il 15enne si è disfatto di un giubbino, probabilmente per evitare un possibile riconoscimento in base agli indumenti, ma proprio questo avrebbe permesso ai Carabinieri di risalire alla sua identità. All’interno è stata trovata l’etichetta di una lavanderia con il cognome del giovane.