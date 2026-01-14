Previsioni meteo, svolta nel weekend: meno freddo ma pioggia in arrivo

Tempo stabile sul Lazio con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile sull'Umbria con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile sull'Abruzzo con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio anche nelle Marche. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.