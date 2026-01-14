Previsioni meteo, svolta nel weekend: meno freddo ma pioggia in arrivo

Introduzione
In arrivo nuvolosità soprattutto sulle regioni settentrionali con piogge su Liguria, alta Toscana e Friuli Venezia-Giulia. Venerdì ci sarà un peggioramento del tempo sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sicilia. Weekend caratterizzato da una depressione che porterà fenomeni temporaleschi soprattutto al Nord e in Sardegna, con neve sulle Alpi.
Quello che devi sapere
Tempo stabile, ma peggiora nel weekend
Condizioni di tempo per lo più stabile nella giornata odierna sull'Italia, grazie a un promontorio anticiclonico che si muove sul Mediterraneo centrale. Avremo però anche molte nuvole soprattutto sulle regioni settentrionali con piogge su Liguria, alta Toscana e Friuli Venezia-Giulia. Venerdì ci sarà un peggioramento del tempo sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sicilia.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord tempo stabile ma con molte nubi, anche basse e compatte su coste e pianure, con pioviggini sulla Liguria. Maggiori aperture tra Piemonte e Valle d'Aosta. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con molti disturbi nuvolosi e locali piogge sulla Liguria. Al Centro tempo stabile su tutte le regioni con disturbi da nuvolosità bassa sul versante tirrenico e sole prevalente tra Marche e Abruzzo. In serata e nella notte ancora tempo stabile con nubi basse tra Toscana, Umbria e Lazio centro-settentrionale, con locali pioviggini sull'alta Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al Sud e sulle isole tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità salvo degli addensamenti bassi tra Puglia e Basilicata. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria
Molte nuvole in transito sul Piemonte nel corso della giornata con deboli piogge possibili sui settori orientali, più asciutto altrove. In serata e nottata cieli nuvolosi e deboli precipitazioni intermittenti, nevose oltre i 1000-1200 metri sulle Alpi. Molte nuvole in transito sulla Valle d'Aosta nel corso della giornata ma con tempo per lo piu' stabile sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata deboli precipitazioni intermittenti in arrivo, nevose oltre i 900-1100 metri. Molte nuvole in transito sulla Liguria nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge sparse sui settori centro-orientali, piu' asciutto altrove. Poche variazioni in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse.
Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche
Tempo stabile sul Lazio con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile sull'Umbria con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile sull'Abruzzo con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio anche nelle Marche. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.
Campania, Molise, Puglia, Basilicata
Campania: Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Molise: Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e ampie schiarite ovunque. Puglia: Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio, addensamenti più compatti sui settori meridionali. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli nuvolosi. Basilicata: Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.
Calabria, Sicilia e Sardegna
Calabria: Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Sicilia: Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto ma nuvolosità in aumento ovunque, anche compatta. Sardegna:Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto ma nuvolosità in aumento ovunque, anche compatta.
Previsioni meteo per domani
Al Nord tempo in prevalenza stabile con molte nubi in transito; pioviggini solo sulla Liguria. Al pomeriggio piovaschi anche sulla Lombardia; tempo invariato altrove. In serata e in nottata attese deboli precipitazioni anche sui rilievi centro-occidentali, con neve dai 1100-1300 metri. Al Centro cieli poco o irregolarmente nuvolosi; isolate precipitazioni sul Grossetano. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata tempo ancora stabile con nuvolosita' alternata a schiarite. Al Sud cieli in prevalenza soleggiati; qualche addensamento atteso tra Puglia e Sardegna. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola.
Torma il maltempo
Per il terzo weekend di gennaio arriva una depressione che tra sabato e domenica porterà fenomeni che dovrebbero interessare soprattutto il Nord e la Sardegna, con neve sulle Alpi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano, per la prossima settimana, un vortice depressionario in azione sul Mediterraneo centrale il quale potrebbe dispensare maltempo anche su altre zone della nostra Penisola.