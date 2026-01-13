Offerte Sky
Ferrara, sposa bambina venduta dalla madre viene picchiata: arrestato 25enne

Arrestato dai carabinieri di Ferrara per lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale nei confronti di una minorenne macedone, un 25enne di origine bosniache: avrebbe picchiato la 14enne più volte, dopo averla "comprata" come sua sposa dalla madre della giovane vittima 

Una 14enne è fuggita dall'uomo al quale la madre l'aveva venduta in sposa. La vicenda è terminata con l'arresto di un 25enne nato a Foggia ma di origini bosniache, domiciliato in un campo nomadi. Arrestato dai carabinieri di Ferrara per lesioni, maltrattamenti, violenza sessuale nei confronti della minorenne macedone, avrebbe picchiato la 14enne più volte, dopo averla "comprata" come sua sposa. 

La 14enne è stata ceduta dalla madre come "sposa" 

 La 14enne è stata trovata in strada mentre scappava dall'uomo che l'aveva appena picchiata. Una passante ha allertato i soccorsi e chiamato il 112, facendo accorrere i carabinieri.  La minorenne - come ricostruito dai militari - era stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell'est Europa per essere ceduta dietro compenso come "sposa" a un 25enne, connazionale. L'adolescente, dimessa dall'ospedale con una prognosi di trenta giorni, ha testimoniato ai carabinieri di essere stata picchiata dall'uomo almeno altre sei o sette volte. Il pm ha disposto l'arresto del 25enne, indagato oltre che per maltrattamenti e lesioni personali anche per atti sessuali con minorenne. Per questi reati, la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. 

