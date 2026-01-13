La 14enne è stata ceduta dalla madre come "sposa"

La 14enne è stata trovata in strada mentre scappava dall'uomo che l'aveva appena picchiata. Una passante ha allertato i soccorsi e chiamato il 112, facendo accorrere i carabinieri. La minorenne - come ricostruito dai militari - era stata portata in Italia dalla madre da un Paese dell'est Europa per essere ceduta dietro compenso come "sposa" a un 25enne, connazionale. L'adolescente, dimessa dall'ospedale con una prognosi di trenta giorni, ha testimoniato ai carabinieri di essere stata picchiata dall'uomo almeno altre sei o sette volte. Il pm ha disposto l'arresto del 25enne, indagato oltre che per maltrattamenti e lesioni personali anche per atti sessuali con minorenne. Per questi reati, la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere.