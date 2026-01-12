Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, processo Hydra: 62 condanne e 45 rinvii a processo

Cronaca

La condanna più alta emessa dal gup Emanuele Mancini è stata "a 16 anni per una serie di reati associativi, associazioni di tipo mafioso e traffico di droga per persone ritenute essere anche capi promotori". Le assoluzioni sono state "per reati di intestazione fittizia"

ascolta articolo

Sessantadue condanne e 45 rinvii a processo nell'ambito del primo filone del processo Hydra, scaturito dall'indagine della Dda sulla presunta alleanza tra mafie in Lombardia. Erano 146 le persone alla sbarra, con 78 imputati che avevano scelto il rito abbreviato. "Si è avuta una parte di assoluzioni, una di patteggiamenti e condanne in rito abbreviato per i reati associativi, in maniera più bassa di quanto chiesto al pm", dice all'Adnkronos l'avvocato Cinzia Giambruno, difensore di uno degli imputati assolti. La condanna più alta emessa dal gup Emanuele Mancini è stata "a 16 anni per una serie di reati associativi - associazioni di tipo mafioso - e traffico di droga per persone ritenute essere anche capi promotori". Le assoluzioni sono state "per reati di intestazione fittizia, che fin dall'inizio ritenevamo non essere sussistenti. La maggior parte perché il fatto non costituisce reato", aggiunge l'avvocato.

Cronaca: Ultime notizie

Incendio Torre dei Moro, pm chiede 12 condanne fino a 8 anni

Cronaca

Chieste dodici condanne, fino a otto anni, per il rogo della Torre dei Moro. Al centro...

Caso urbanistica, il Comune di Milano ordina di abbattere un palazzo

Cronaca

Al centro del provvedimento il palazzo di via Fauchè. Secondo il Consiglio di Stato le...

Palermo ricorda il missionario Biagio Conte a tre anni dalla morte

Cronaca

La città rende omaggio all'indimenticabile fondatore della Missione Speranza e Carità, una...

Medicina, 220 studenti ammessi dovranno andare in Albania

Cronaca

Duecentoventi studenti ammessi a Medicina sono stati assegnati alla sede di Tirana, dove la retta...

Festa a Rivarolo, 17 bimbi ricoverati per intossicazione da monossido

Cronaca

L'episodio è avvenuto sabato pomeriggio in una sala a uso di un ente religioso in via Roggerone,...

Cronaca: i più letti