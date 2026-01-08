Offerte Sky
Ventenne morì per una corsa clandestina, arrestato il guidatore della Porsche

Cronaca
©Ansa

Ai domiciliari Franco Vacchina che, l'11 dicembre scorso, ha provocato l'incidente sull'autostrada Asti-Cuneo, nel quale ha perso la vita Matilde Baldi. IInsieme a lui è indagato anche un secondo uomo, alla guida di un'altra Porsche

È agli arresti domiciliari Franco Vacchina, commerciante di pneumatici che, l'11 dicembre scorso, era alla guida della Porsche che ha provocato l'incidente sull'autostrada Asti-Cuneo, nel quale è rimasta coinvolta Matilde Baldi, 20 anni, morta cinque giorni dopo all'ospedale di Alessandria. L'ipotesi contestata è che l'uomo abbia ingaggiato una sorta di gara, iniziata sulle strade di Asti e proseguita sull'autostrada A33, a una velocità di 212,39 chilometri orari. Insieme a lui è indagato anche un secondo uomo, alla guida di un'altra Porsche, che però non sarebbe rimasta coinvolta nello schianto.

