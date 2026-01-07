L'incidente è avvenuto a Cervaro. I bambini sono stati fatti uscire rompendo il vetro posteriore del mezzo e solo uno di loro, in via precauzionale, è stato portato al pronto soccorso per un livido alla testa. Sul posto i carabinieri che stanno accertando la dinamica dei fatti

Uno scuolabus con a bordo sette bambini si è ribaltato a Cervaro, in provincia di Frosinone. Tanta paura ma nessun ferito tra i sette bimbi delle elementari che si trovavano sul mezzo. Stando a quanto ricostruito, il mezzo è uscito dal controllo del conducente e, al termine di una ripida discesa, mentre affrontava una curva si è ribaltato su un fianco probabilmente a causa della forte velocità. I piccoli sono stati soccorsi e fatti uscire dallo scuolabus rompendo il vetro posteriore: stanno tutti bene anche se molto spaventati. Solo uno di loro, in via precauzionale, è stato portato al Pronto Soccorso di Cassino perché mostrava un piccolo livido dopo avere battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente: i sospetti sono concentrati sulla ripida discesa che potrebbe avere fatto surriscaldare i freni.