Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gorizia, anziano tenta di uccidere la compagna poi si suicida

Cronaca
©Ansa

Un uomo di 76 anni ha accoltellato la propria compagna, una donna di 63 anni, prima di rivolgere l'arma contro sé stesso: è accaduto la notte scorsa in una abitazione a Monfalcone, in provincia di Gorizia. La donna nonostante le gravi lesioni è stata salvata

ascolta articolo

Ha prima tentato di uccidere la compagna con un coltello, ferendola, poi si è suicidato rivolgendo l'arma contro di sé, con un taglio alla gola. I fatti sono avvenuti la notte scorsa in una abitazione di Monfalcone (Gorizia). Protagonisti della tragedia sono un anziano, di 76 anni e la compagna di 63, vittima dell'aggressione dell'uomo. Secondo quanto si è appreso, la donna è stata colpita più volte con un coltello poi sarebbe riuscita ad allontanarsi e sarebbe stata trovata infatti a terra, sul pianerottolo, davanti all'appartamento.

La donna non sarebbe in pericolo di vita

L'uomo, forse convinto di averla uccisa, si è dunque ferito alla gola ed è morto nell'ospedale di Cattinara, a Trieste, dove era stato portato. La donna, invece, nonostante le gravi lesioni, è stata salvata ed è ora ricoverata all'Ospedale di Cattinara di Trieste e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.

Cronaca: Ultime notizie

Bologna, capotreno ucciso nel parcheggio della stazione. Cosa sappiamo

Cronaca

Poco prima delle 19 di lunedì 5 gennaio, il capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, 34 anni,...

ACCOLTELLAMENTO ZONA STAZIONE FOTO SCHICCHI

Morto Gianpaolo Tosel, fu giudice sportivo della Serie A per 10 anni

Cronaca

Il magistrato friulano è stato protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle...

Maltempo, allerta arancione su Lazio e Molise e gialla in 10 regioni

Cronaca

Nella giornata di oggi prevista un’allerta arancione su Lazio e Molise e gialla in altre dieci...

Roma

Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna

Cronaca

Il capotreno morto il 5 gennaio nei pressi del parcheggio della stazione di Bologna si chiamava...

Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna

Capotreno ucciso in zona stazione a Bologna: killer in fuga

Cronaca

E' successo ieri intorno alle 19 nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di...

Cronaca: i più letti