Gorizia, anziano tenta di uccidere la compagna poi si suicida

Un uomo di 76 anni ha accoltellato la propria compagna, una donna di 63 anni, prima di rivolgere l'arma contro sé stesso: è accaduto la notte scorsa in una abitazione a Monfalcone, in provincia di Gorizia. La donna nonostante le gravi lesioni è stata salvata

Ha prima tentato di uccidere la compagna con un coltello, ferendola, poi si è suicidato rivolgendo l'arma contro di sé, con un taglio alla gola. I fatti sono avvenuti la notte scorsa in una abitazione di Monfalcone (Gorizia). Protagonisti della tragedia sono un anziano, di 76 anni e la compagna di 63, vittima dell'aggressione dell'uomo. Secondo quanto si è appreso, la donna è stata colpita più volte con un coltello poi sarebbe riuscita ad allontanarsi e sarebbe stata trovata infatti a terra, sul pianerottolo, davanti all'appartamento.

La donna non sarebbe in pericolo di vita

L'uomo, forse convinto di averla uccisa, si è dunque ferito alla gola ed è morto nell'ospedale di Cattinara, a Trieste, dove era stato portato. La donna, invece, nonostante le gravi lesioni, è stata salvata ed è ora ricoverata all'Ospedale di Cattinara di Trieste e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.